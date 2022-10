Герцог поздравил с победой нового президента Бразилии

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на президентских выборах в Бразилии.



"От имени Государства Израиль я поздравляю Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой. Мы с теплотой вспоминаем его визит сюда в предыдущий срок. Мы с нетерпением ожидаем углубления наших прекрасных связей с Бразилиа и особенно сотрудничества по проблеме, близкой нам обоим: окружающей среде", - заявил Герцог.





On behalf of the State of Israel, I congratulate @LulaOficial on his victory. We fondly recall his visit here in his previous term. We look forward to deepening our excellent ties with Brasília and especially to cooperating on an issue close to both our hearts: the environment.