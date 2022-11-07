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Герцог поздравил нового премьера Британии
07.11.2022 17:10 Алина Груднева

Герцог поздравил нового премьера Британии

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в кулуарах климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе.

 
Герцог поздравил Сунака с назначением на пост премьера, назвав его "большим другом Израиля".
 
"Нам есть о чем поговорить — от изменения климата до экономического развития и сотрудничества, проблем безопасности и, конечно же, поддержания региональной стабильности", - сказал Герцог.
 
Сунак поблагодарил Герцога за "очень теплые слова".
 
"Израиль — один из наших ближайших друзей и союзников, и у нас есть огромное количество вещей, над которыми мы должны продолжать работать вместе, будь то экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере безопасности или изменения климата", - отметил он.

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