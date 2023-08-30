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Герцог посетит две страны с дипломатическим визитом
30.08.2023 17:30 Алина Груднева

Герцог посетит две страны с дипломатическим визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог 4 сентября отправится в Словакию и Австрию с дипломатическим визитом.

Он встретится с коллегами Зузаной Чапутовой и Александром Ван дер Белленом.

Поездка израильского лидера продлится два дня. Герцог, помимо прочего, встретится с премьер-министрами двух стран и другими высокопоставленными чиновниками, а также с лидерами еврейских общин.

Более того, президент Израиля в сопровождении мэра Вены Михаэля Людвига примет участие в церемонии открытия дома Теодора Герцля.

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