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Герцог посетит церемонию по случаю 125-летию Первого сионистского конгресса
28.08.2022 06:51 Алина Груднева

Герцог посетит церемонию по случаю 125-летию Первого сионистского конгресса

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой станут почетными гостями на мероприятии в Швейцарии, посвященном 125-летию Первого сионистского конгресса.

 
Их приветствует почетный караул.
 
Герцог проведет встречу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, после чего состоится обед. 
 
Стороны подпишут новаторское соглашение между национальными научными фондами Швейцарии и Израиля.
 
Также Герцог выступит перед правительством кантона Базель и встретится с различными государственными чиновниками.

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