Герцог посетит церемонию по случаю 125-летию Первого сионистского конгресса
Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой станут почетными гостями на мероприятии в Швейцарии, посвященном 125-летию Первого сионистского конгресса.
Их приветствует почетный караул.
Герцог проведет встречу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, после чего состоится обед.
Стороны подпишут новаторское соглашение между национальными научными фондами Швейцарии и Израиля.
Также Герцог выступит перед правительством кантона Базель и встретится с различными государственными чиновниками.