



Герцог посетит церемонию по случаю 125-летию Первого сионистского конгресса

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой станут почетными гостями на мероприятии в Швейцарии, посвященном 125-летию Первого сионистского конгресса.

Их приветствует почетный караул.

Герцог проведет встречу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, после чего состоится обед.

Стороны подпишут новаторское соглашение между национальными научными фондами Швейцарии и Израиля.

Также Герцог выступит перед правительством кантона Базель и встретится с различными государственными чиновниками.