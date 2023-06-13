



Герцог посетит Белый Дом и выступит перед Конгрессом

Президент США Джо Байден пригласил израильского коллегу Ицхака Герцога посетить Белый Дом и выступить перед Конгрессом.



По данным The Times of Israel, Герцог получил приглашение еще в ноябре.



Уточняется, что переговоры о дате поездки по-прежнему продолжается. Некоторые СМИ сообщили о том, что Герцог, вероятно, отправится в США 19 июля.



Ожидается, что дата будет официально объявлена в ближайщие дни. На прошлой неделе Герцог сказал, что с нетерпением ждет возможности посетить США и "встретиться хорошими друзьями".



Это будет уже второй визит президента Израиля в Белый Дом менее чем за год.

