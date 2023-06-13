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Герцог посетит Белый Дом и выступит перед Конгрессом
13.06.2023 21:06 Алина Груднева

Герцог посетит Белый Дом и выступит перед Конгрессом

Президент США Джо Байден пригласил израильского коллегу Ицхака Герцога посетить Белый Дом и выступить перед Конгрессом.

По данным The Times of Israel, Герцог получил приглашение еще в ноябре.

Уточняется, что переговоры о дате поездки по-прежнему продолжается. Некоторые СМИ сообщили о том, что Герцог, вероятно, отправится в США 19 июля.

Ожидается, что дата будет официально объявлена в ближайщие дни. На прошлой неделе Герцог сказал, что с нетерпением ждет возможности посетить США и "встретиться хорошими друзьями".

Это будет уже второй визит президента Израиля в Белый Дом менее чем за год.
 

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