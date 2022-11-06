



Герцог - политикам: "Время потушить огонь"

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал политических лидеров умерить риторику после окончания избирательных кампаний. С таким призывом он выступил на церемонии памяти Ицхака Рабина, сообщает Times of Israel.



"Вновь были распространены обвинения в государственной измене, снова прозвучали сравнения с нацистами, и снова публичная сфера, включая социальные сети, наполнилась опасным насилием. Настало время потушить огонь, проявить ответственность", - заявил Герцог.



Выступая, израильский президент подчеркнул: "Я обращаюсь к лидерам израильской общественности со всего спектра, от ожидаемой коалиции до оппозиции, и прошу вас: мы достаточно атаковали, мы достаточно сражались, мы достаточно проклинали".



Президент продолжил: "Позвольте мне подчеркнуть: расизму, насилию и ненависти нет места среди нас. Государство Израиль привержено Декларации независимости".



Ицхак Герцог добавил: "Государство Израиль является еврейским и демократическим, оно обязано верховенству закона и уважению прав человека; Израильскому обществу необходимо бороться, чтобы сохранить его таким, против любого, кто пытается разжечь пламя ненависти и разделения".