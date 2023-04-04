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Герцог поедет на церемонию по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто
04.04.2023 14:37 Алина Груднева

Герцог поедет на церемонию по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто

Герцог поедет на церемонию по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто

Президент Израиля Ицхак Герцог примет участие в церемонии в Варшаве, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы государства.

Уточняется, что Герцог примет участие в мероприятии вместе с польским коллегой и канцлером Германии.

Церемония состоится 19 апреля. Также президент Израиля намерен встретиться с членами местной общины и посетить синагогу.
 

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