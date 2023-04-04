



Герцог поедет на церемонию по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто

Герцог поедет на церемонию по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто



Президент Израиля Ицхак Герцог примет участие в церемонии в Варшаве, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто.



Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы государства.



Уточняется, что Герцог примет участие в мероприятии вместе с польским коллегой и канцлером Германии.



Церемония состоится 19 апреля. Также президент Израиля намерен встретиться с членами местной общины и посетить синагогу.

