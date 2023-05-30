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Герцог подвел итоги встречи с президентом Азербайджана
30.05.2023 15:35 Алина Груднева

Герцог подвел итоги встречи с президентом Азербайджана

Президент Израиля Ицхак Герцог подвел итоги встречи в Баку с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

По его словам, в ходе переговоров стороны подробно обсудили всю структуру глобальной и региональной безопасности, которой угрожает Иран.

"Посетить Азербайджан — это сбывшаяся мечта для меня и моего народа", — отметил президент, пригласив коллегу посетить Израиль с официальным визитом.

В свою очередь, Алиев отметил, что открытие посольства Азербайджана в Израиле создает больше возможностей для более тесного взаимодействия между двумя странами. Он также высоко оценил сотрудничество в оборонной сфере.

Кроме того, он выразил заинтересованность в расширении торгового соглашения между двумя странами. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности и роль Баку в качестве поставщика энергии.
 

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