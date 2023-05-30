



Герцог подвел итоги встречи с президентом Азербайджана

Президент Израиля Ицхак Герцог подвел итоги встречи в Баку с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.



По его словам, в ходе переговоров стороны подробно обсудили всю структуру глобальной и региональной безопасности, которой угрожает Иран.



"Посетить Азербайджан — это сбывшаяся мечта для меня и моего народа", — отметил президент, пригласив коллегу посетить Израиль с официальным визитом.



В свою очередь, Алиев отметил, что открытие посольства Азербайджана в Израиле создает больше возможностей для более тесного взаимодействия между двумя странами. Он также высоко оценил сотрудничество в оборонной сфере.



Кроме того, он выразил заинтересованность в расширении торгового соглашения между двумя странами. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности и роль Баку в качестве поставщика энергии.

