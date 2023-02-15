



Герцог по отдельности встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем



Лидеры коалиции и оппозиции встретились во вторник с президентом Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить его призыв к компромиссу в отношении планов правительства по реорганизации судебной системы. Законодатели коалиции заявили, что они готовы обсудить некоторые части предложения, но не желают уступать по другим.



Глава комиссии Кнессета по конституции, законодательству и юстиции, депутат Симха Ротман, отменил запланированное заседание комиссии, чтобы встретиться с Герцогом. В последние дни Ротман провел через комитет первые части предложения по реформированию судебной системы, отказываясь приостановить усилия в попытках найти компромисс. Ожидается, что некоторые из соответствующих законов будут вынесены на первое голосование на пленуме Кнессета на следующей неделе.



Герцог также встретился с главой оппозиции Яиром Лапидом, а также с лидером центристской партии Махане Мамлахти Бени Ганцем. Все встречи проходили в официальной резиденции президента в Иерусалиме.



После каждой из трех встреч канцелярия президента выпустила идентичное заявление, в котором говорилось, что он и законодатели "обсудили план президента, представленный в его обращении к нации".



"Президент повторил свой призыв к диалогу и достижению как можно более широких соглашений на благо государства Израиль и его граждан", - повторила канцелярия президента в каждом заявлении.



Герцог в воскресенье предупредил о потенциальном "общественном и конституционном крахе" в результате пересмотра судебной системы и призвал к компромиссу. В частности, он призвал Ротмана приостановить продвижение закона через его комиссию. Это предложение было отвергнуто.



Лапид заявил, что он сказал президенту, что есть основные вопросы, по которым оппозиция не пойдет на компромисс, и потребовал от коалиции приостановить продвижение законодательства в качестве условия для проведения переговоров, заявив, что "важно достичь широкого соглашения, чтобы предотвратить раскол в нации".



"Я представил президенту основные линии, по которым мы не пойдем на компромисс", - сказал Лапид.



Ротман заявил в понедельник, что есть некоторые вопросы, которые он готов обсудить, но он не откажется от своего требования, чтобы политики выбирали большинство судей БАГАЦа или чтобы большинство Кнессета могло отменять решения суда. Оба предложения являются центральными в планах коалиции. Критики говорят, что такие планы нарушат демократические нормы и поставят под угрозу гражданские свободы.