



Герцог: переговоры о правовой реформе могут привести к хорошему результату

Переговоры между коалицией и оппозицией относительно правовой реформы могут привести к положительному результату.



Об этом в интервью "Аруц Шева" сказал президент Ицхак Герцог на фоне уже 16-й недели протестов, которые охватили всю страну.



По словам израильского лидера, на переговорах в его резиденции царят доброжелательность и позитивный настрой.



"Диалог проходит так, как и должна вестись дискуссия. Все сложные вопросы на столе переговоров. Стороны пытаются прийти к мировому решению и найти правильную формулу для движения вперед", - сказал он.



На вопрос о том, с оптимизмом ли он оценивает переговорный процесс, Герцог отметил: "Я определенно даю ему шанс".



Он добавил, что альтернатива будет намного хуже, о чем знают все заинтересованные в достижении компромисса стороны.

