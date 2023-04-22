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Герцог: переговоры о правовой реформе могут привести к хорошему результату
22.04.2023 21:15 Алина Груднева

Герцог: переговоры о правовой реформе могут привести к хорошему результату

Переговоры между коалицией и оппозицией относительно правовой реформы могут привести к положительному результату.

Об этом в интервью "Аруц Шева" сказал президент Ицхак Герцог на фоне уже 16-й недели протестов, которые охватили всю страну.

По словам израильского лидера, на переговорах в его резиденции царят доброжелательность и позитивный настрой.

"Диалог проходит так, как и должна вестись дискуссия. Все сложные вопросы на столе переговоров. Стороны пытаются прийти к мировому решению и найти правильную формулу для движения вперед", - сказал он.

На вопрос о том, с оптимизмом ли он оценивает переговорный процесс, Герцог отметил: "Я определенно даю ему шанс".

Он добавил, что альтернатива будет намного хуже, о чем знают все заинтересованные в достижении компромисса стороны.
 

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