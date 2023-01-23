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Герцог ответил на предложение Лапида
23.01.2023 19:12 Алина Груднева

Герцог ответил на предложение Лапида

Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога ответила на предложение лидера оппозиции Яира Лапида создать комитет для проведения "сбалансированной" судебной реформы.

"Президент Герцог продолжает неустанные усилия и контакты со всеми соответствующими сторонами с целью создания широкого и уважительного диалога в попытке прийти к максимально широкому соглашению", - сказано в заявлении.

Уточняется, что целью Герцога является предотвращение "исторического конституционного кризиса". Также президент пытается остановить дальнейшее разделение граждан страны.
 

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