



Герцог ответил на предложение Лапида

Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога ответила на предложение лидера оппозиции Яира Лапида создать комитет для проведения "сбалансированной" судебной реформы.



"Президент Герцог продолжает неустанные усилия и контакты со всеми соответствующими сторонами с целью создания широкого и уважительного диалога в попытке прийти к максимально широкому соглашению", - сказано в заявлении.



Уточняется, что целью Герцога является предотвращение "исторического конституционного кризиса". Также президент пытается остановить дальнейшее разделение граждан страны.

