



Герцог отправился в Лондон на коронацию короля Карла III

Президент Ицхак Герцог и его жена Михал отправились в Лондон в четверг, чтобы присутствовать на коронации короля Карла III в субботу.



Герцог станет первым президентом Израиля, который примет участие в коронации в Великобритании. Президент Ицхак Бен Цви не присутствовал на коронации королевы Елизаветы II в 1953 году, но его представлял посол Израиля Элиаху Элат.



Герцог с супругой присоединятся к сэру Эфраиму Ицхаку Мирвису, главному раввину Объединенной еврейской конгрегации Содружества, и его жене Валери на церемонии коронации.



В пятницу Герцоги вместе с членами королевской семьи, главами государств и премьер-министрами со всего мира посетят прием перед коронацией, который король Чарльз устроит в Букингемском дворце.

