



Герцог: Отношения США и Израиля остаются крепкими, несмотря на разногласия

Враги Израиля ошибаются, полагая, что напряженность между США и Израилем означает ослабление союза между странами, прокомментировал в четверг, 20 июля, президент Израиля Ицхак Герцог свой визит в Белый дом.



“Я разговаривал с Джо Байденом в Овальном кабинете и сказал: есть враги, которые не понимают двух вещей”, – сказал президент. “Даже если у нас есть спорные вопросы, наши отношения остаются превыше всех этих споров”.



“То же самое относится и к горячим внутренним дебатам о судебной реформе в Израиле”, – сказал Герцог, выразив уверенность в силе и сплоченности израильского общества.



Тем не менее, по его словам, этот конфликт “имеет разветвления, потому что наши враги неверно истолковывают спор и думают, что мы слабее”.



Герцог уехал из Вашингтона уверенным в прочности американо-израильских отношений. Свое выступление на совместном заседании Конгресса в среду он назвал “особым событием”.



“Если оставить в стороне споры и ситуацию в Израиле, одна вещь очень выделялась: существует большая любовь к Израилю [с обеих сторон], вопреки представлению израильтян о том, что все потеряно”, – сказал он.



“Существуют разногласия об Израиле между левыми и правыми конгрессменами, но подавляющее большинство из них пришло и привело на выступление Президента Израиля огромное количество гостей”, – отметил источник в делегации Герцога.



Джо Байден, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен выразили озабоченность по поводу судебной реформы и, как заявил Белый дом в отчете о встрече, призвали к замедлению процесса принятия соответствующих законопроектов и коалиции, чтобы достичь широкого консенсуса. Байден выразил поддержку усилиям Герцога по достижению компромисса.



Кроме того, центральной темой обсуждения на встрече были палестинцы, обговаривались опасения по поводу краха Палестинской автономии. Блинкен и Салливан поддержали недавнее решение Военно-политического кабинета Израиля улучшить экономику ПА, рассматривая существование ПА как интерес национальной безопасности Израиля.



Относительно Ирана, представители администрации заявили, что не видят возможности вернуться к ядерной сделке 2015 года. Вице-президент Камала Харрис выразила глубокую озабоченность по поводу иранской ядерной программы.



Герцог поднял вопрос о проникновении террористов “Хизбаллы” через северную границу Израиля с представителями администрации Байдена, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, выразив обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации этого вопроса.