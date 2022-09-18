



Герцог отдал дань уважения Елизавете II

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой отдал дань уважения королеве Великобритании Елизавете II.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Кан".

Герцог прошел мимо гроба королевы в Вестминстере.

Президент Израиля — один из многих мировых лидеров, которые прибыли в Лондон на похороны, которые состоятся завтра.