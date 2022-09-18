Герцог отдал дань уважения Елизавете II
Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой отдал дань уважения королеве Великобритании Елизавете II.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Кан".
Герцог прошел мимо гроба королевы в Вестминстере.
Президент Израиля — один из многих мировых лидеров, которые прибыли в Лондон на похороны, которые состоятся завтра.
הנשיא הרצוג ורעייתו חלפו על פני ארונה של המלכה אליזבת השנייה, באולם ווסטמיניסטר שבפרלמנט הבריטי@itamargalit pic.twitter.com/bkRqD48Nf5— כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2022