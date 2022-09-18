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Герцог отдал дань уважения Елизавете II
18.09.2022 19:29 Алина Груднева

Герцог отдал дань уважения Елизавете II

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой отдал дань уважения королеве Великобритании Елизавете II.

 
Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Кан".
 
Герцог прошел мимо гроба королевы в Вестминстере.
 
Президент Израиля — один из многих мировых лидеров, которые прибыли в Лондон на похороны, которые состоятся завтра.

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