



Герцог осуждает растущие нападения на христиан: “зло” и “позор”

Называя “злом” и “позором”, президент Ицхак Герцог осуждает растущие нападения на христиан “в Израиле в целом и в Иерусалиме в частности, включая плевки и осквернение могил и церквей”.



Выступая на церемонии поминовения сионистского провидца Теодора Герцля, Герцог говорит, что в последнее время число инцидентов увеличилось.



“Израиль стремится искоренить это явление”, — обещает он.



“Я также работаю и буду продолжать работать изо всех сил вместе с правоохранительными и другими органами, чтобы возглавить инициативы, которые положат конец этой тревожной реальности, болезненному злу и истинному позору для нас как обществу и как стране”, — говорит Герцог.



Он также осуждает недавнее сожжение Корана в Швеции.



Министр иностранных дел Эли Коэн посетит Ватикан на этой неделе, но пока неясно, встретится ли он с Папой Франциском.



