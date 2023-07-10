



Герцог осудил “безудержную атаку” на юридического советника на заседании Кабмина

Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал “необузданные” нападения на государственных служащих в воскресенье, спустя несколько часов после того, как министры раскритиковали юридического советника Гали Бахарав-Миара во время заседания кабинета министров, на котором она неоднократно подвергалась нападкам за действия властей в связи с нарушением закона во время антиправительственных демонстраций, и несколько призывов к ее увольнению.



“Всегда будет место для критики, так работает демократия”, – сказал Герцог в воскресенье на выпускной церемонии в Колледже национальной безопасности. “Но безудержная критика государственных служащих недопустима и неприемлема”.



Бахарав-Миара и другие высокопоставленные чиновники министерства юстиции были вызваны на воскресное заседание кабинета министров, чтобы обсудить, как правоохранительные органы справились с массовой волной протестов против судебной реформы.



Министры возмущены “ чрезмерно мягким обращением” с демонстрантами, которые преследуют их, устраивают акции протеста у их домов и часами блокируют ключевые дороги. Министр транспорта Мири Регев заявила, что Бахарав-Миара должна быть уволена из-за “нежелания предотвратить нарушение общественного порядка”. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал “позорным” отказ от предъявления обвинений протестующим. Министр общественной дипломатии Галит Дистель Атбарян сказала, что “выборочное правоприменение – это зло”. Министр юстиции Ярив Левин саркастически предложил просто объявить, что “блокирование тель-авивского шоссе Аялон является законным”.





В ответ Бахарав-Миара косвенно обвинила министров в попытке политического вмешательства в работу правоохранительных органах на протестах против правительства.



“Я надеюсь, что правительство не ожидает, что правоохранительная система выполнит квоты на аресты или обвинения против протестующих”, – заявила она в ответ на волну доносов.



В конце встречи Бахарав-Миара попросили представить в кабинет в течение семи дней документ, в котором подробно излагается политика правоохранительных органов в отношении блокирования дорог, протестов в домах избранных должностных лиц и призывы к отказу от службы в армии и других формах неповиновения. Она также должна представить четкую политику в отношении правоприменения в аэропорту Бен-Гурион ко вторнику, когда в аэропорту снова запланированы массовые акции протеста.



На заседании в воскресенье кабинет министров также потребовал, чтобы юридический советник подробно изложила политику, касающуюся блокирования дорог, в том числе “разрешается ли и как часто блокировать основные транспортные пути без принятия принудительных мер против организаторов блокады и тех, кто блокирует дороги, без каких-либо арестов или предъявления обвинений”.



Представители оппозиции осудили обращение кабинета министров с Бахарав-Миара и обвинили правительство в подрыве демократических норм своим поведением по отношению к ней.



“Отвратительное нападение министров на Гали Бахарав-Миара, порядочного человека, который просто выполняет свою работу, является демонстрацией того, что они пытаются сделать с израильским обществом – запугивание вместо верховенства закона, насилие со стороны правительства в отношении граждан и должностных лиц, насильственная ликвидация нашей демократии”, – заявил Яир Лапид.



Лидер “Аводы” Мейрав Михаэли сравнила нападение на Бахарав-Миара с поведением автократических режимов, таких как Россия.



“Запланированное нападение правительства на юридического советника должно потрясти нас до глубины души. Правительство Израиля вызвало ее на слушание, на котором она должна была ответить на вопросы о том, сколько протестующих было арестовано и доставлено на допрос. Это происходит не в путинской России, это происходит здесь, в Израиле Нетаниягу”, – отметила Михаэли.



В воскресенье вечером десятки протестующих собрались в поддержку юридического советника возле ее дома.