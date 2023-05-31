



Герцог о сроках переговоров по судебной реформе: “Это долгий процесс”

Завершая визит в Азербайджан, президент Ицхак Герцог прокомментировал переговоры по судебной реформе, в которых он выступает посредником.



Он признал наличие разногласий между сторонами и подчеркнул, что, по его мнению, сделка возможна.



“Это долгий процесс, и у меня нет крайнего срока”, — сказал Герцог.



Президент подчеркнул, что он “не наивен“ в том, что переговоры еще не привели к каким-либо прорывам, добавив, что в настоящее время переговоры сосредоточены на достижении соглашения по “основным принципам“, прежде чем переходить к мелочам.



“Я знаю, что то, что я делаю, лучше всего для Государства Израиль — достичь широкого консенсуса и выбраться из этого трудного положения, которое угрожает разрушить нас изнутри“, — сказал он.



