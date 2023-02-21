



Герцог о голосовании по реформе: “есть чувство траура, нет чувства праздника”

Президент Ицхак Герцог заявил во вторник, 21 февраля, что в стране царит ощущение "траура" после того, как Кнессет принял в первом чтении законопроект относительно спорной судебной реформы. По его словам, на правительстве теперь лежит бремя поиска контактов и переговоров с оппозицией, пишет The Times of Israel.



“Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации”, — сказал Герцог.



Он отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.



“Это еще не решенный вопрос, потому что законопроект прошел только первое чтение. Он все еще нуждается во втором и третьем чтении“, — сказал Герцог в своем выступлении на конференции Народ страны, организованной ежедневной газетой Yedioth Ahronoth и новостным сайтом Ynet.



Он возложил на правительство обязанность проложить путь к компромиссу.



“На тех, кто продвигает законодательство, ложится дополнительная ответственность. Докажите, что щедрость побеждает, и найдите способ привлечь оппозицию к переговорам“, — сказал он.



