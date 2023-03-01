



Герцог о беспорядках: не позволю достичь точки невозврата

Президент Израиля Ицхак Герцог опасается за судьбу страны на фоне столкновений между антиправительственными демонстрантами и полицией.



Такое заявление он сделал, выступая перед выпускниками ВМС в Хайфе.



"Государство Израиль переживает трудные времена внутреннего, глубокого и серьезного кризиса, который угрожает всем нам. Я слышу ваш голос, мои братья и сестры, голоса патриотически настроенных граждан Израиля, которые боятся за демократию. Я вижу протесты, беспокойство и страх", - сказал он.



Несмотря на это, Герцог по-прежнему верит в том, что кризис можно миновать, достигнув договоренностей относительно правовой реформы.



"Мы можем погрузиться в страшную пропасть, но, с другой стороны, мы можем прийти к решению с широким согласием. Я не позволю нашему государству Израиль — всем нам — достичь точки невозврата. Я не позволю случиться этой исторической катастрофе", — подчеркнул он.

