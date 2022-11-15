



Герцог - новому Кнессету: "Израильтяне устали от распрей"

Президент Израиля Ицхак Герцог начал свое выступление на церемонии приведения к присяге нового Кнессета.



Сперва израильский президент упомянул теракт, который потряс страну сегодня утром, сообщает Times of Israel.



"Израиль будет продолжать твердо и настойчиво, везде и всегда противостоять актам террора и ненависти, которые поднимают головы и угрожают всем нам. От имени всего израильского народа я разделяю глубокую скорбь семей погибших и города Ариэль и молюсь за здоровье раненых", - сказал Герцог.



После этого президент обратился к депутатам и призвал их "охладить" политический дискурс, подчеркнув, что жители Израиля уже устали от распрей.



"Граждане Израиля сегодня гордятся своей страной, которая в этом году будет отмечать 75-летие независимости, и верят в правоту ее дела; но в то же время, по правде говоря, они устали от распрей и их последствий. Теперь ответственность лежит в первую очередь на вас, народных избранниках. Ответственность попытаться отучить нас от этой зависимости от бесконечных конфликтов", - отметил Герцог.



Глава Государства Израиль заявил, что израильтяне хотят, чтобы их политики "просто работали на них".



"Они ожидают, что вы, все вы, будете работать на них в комитетах, на пленуме и на различных общественных и парламентских должностях", - заявил Герцог.



Напомним, что церемония приведения к присяге Кнессета 25-го созыва транслируется онлайн.