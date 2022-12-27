



Герцог назвал лидера Азербайджана "другом Израиля"

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения последнего.



Об этом сообщает AzerNews.



"Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свое восхищение традициями и ценностями, которые Азербайджан отстаивал на протяжении многих лет. Ваша страна была первой демократией в мусульманском мире и была региональным лидером в создании удивительной страны", - говорится в письме израильского президента.



Кроме этого, Герцог пишет Алиеву: "Вы друг Государства Израиль и еврейского народа, мы с нетерпением ждем открытия посольства Азербайджана и вашего визита в Израиль как дальнейшего укрепления наших теплых отношений".