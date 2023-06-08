



Герцог назвал арабскую криминальную волну “гражданским террором”

Президент Ицхак Герцог называл волну насильственных преступлений в арабском сообществе “гражданским терроризмом”, и считает, что страна находится в “чрезвычайной ситуации”.



“Гражданский терроризм в первую очередь наносит ущерб арабскому обществу, но этим дело не ограничивается”, – написал президент в Twitter. “Как и у террора, у него нет границ. Убийство за убийством, женщины и мужчины всех возрастов, а сегодня – то, что кажется резней в Яфа ан-Насерийе”.



“Мы не должны стоять сложа руки. Разрушаются миры, уничтожаются целые семьи. Это одна из самых главных проблем, стоящих перед Государством Израиль, и мы должны безотлагательно действовать против гражданского терроризма всеми способами и с привлечением всех органов”, – добавил Герцог.