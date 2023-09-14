Новости » Политика
Герцог: Наступило время лидерам принимать ответственные решения
14.09.2023 16:48 Евгения Маркова

Герцог: Наступило время лидерам принимать ответственные решения

Президент Ицхак Герцог заявил, что его компромиссное предложение по судебному законодательству пользуется широкой политической и общественной поддержкой. 

"Есть предложение, которое является основой для немедленного достижения взаимопонимания. Это предложение пользуется широкой поддержкой коалиции и оппозиции”, – заявил президент. 

По его мнению, “теперь нужно принимать решение”. 

“Сейчас должно быть принято решение лидера – лидеры должны действовать как лидеры и принимать ответственные решения”, – считает Герцог.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы