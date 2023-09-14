



Герцог: Наступило время лидерам принимать ответственные решения

Президент Ицхак Герцог заявил, что его компромиссное предложение по судебному законодательству пользуется широкой политической и общественной поддержкой.



"Есть предложение, которое является основой для немедленного достижения взаимопонимания. Это предложение пользуется широкой поддержкой коалиции и оппозиции”, – заявил президент.



По его мнению, “теперь нужно принимать решение”.



“Сейчас должно быть принято решение лидера – лидеры должны действовать как лидеры и принимать ответственные решения”, – считает Герцог.

