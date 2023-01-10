



Герцог нарушил молчание по поводу плана правовой реформы

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал политиков и граждан утихомирить дискурс по поводу плана правовой реформы, который представил министр юстиции Ярив Левин.



"Ценности Декларации независимости являются компасом нашей страны, и я не позволю никому причинить им вред. Это сложное и взрывоопасное время. Я слышу голоса с обеих сторон, я не игнорирую и постоянно думаю об этом", - сказал Герцог.



По его словам, в последние дни он вел переговоры со многими сторонами. Он подчеркнул, что делает все, чтобы создать уважительный диалог в надежде достичь широкого понимания.



"Я обращаюсь к вам с просьбой проявить сдержанность и ответственность. Мы должны успокоиться и потушить пламя. У нас нет другой страны", - добавил он.



Как стало известно, на следующий день после презентации плана правовой реформы Левин провел двухчасовую встречу с Герцогом. Они обсудили план министра и возможность его реализации.

