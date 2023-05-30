



Герцог направляется в Азербайджан, сосредоточившись на иранской угрозе

Президент Ицхак Герцог во вторник отправился в Азербайджан с государственным визитом. Таким образом, связи между Израилем и шиитской страной, граничащей с Ираном, продолжают расширяться.



Азербайджан — "дружественное государство, ключевое государство с множеством направлений сотрудничества", — сказал Герцог на летном поле в аэропорту Бен-Гурион.



Президент подчеркнул, что "Азербайджан является соседом Ирана, дестабилизирующей силой в регионе, стремящейся подорвать израильские союзы мира и безопасности в регионе".



Азербайджан, мусульманское шиитское государство, в начале этого года открыл посольство в Израиле, и Израиль будет работать над дальнейшим развитием связей, добавил он.



Что касается переговоров между коалиционными и оппозиционными партиями по поводу судебной реформы, проходящих под эгидой офиса президента, Герцог сказал: "Мы можем достичь взаимопонимания. Это требует усилий, доброй воли и лидерства, и я говорю: игнорируйте фоновый шум и думайте о цели… Никто не будет нарушать наши ценности или основные принципы".



В ходе двухдневного визита Герцог планирует встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принять участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля.



Алиев должен приветствовать Герцога и его жену Михал в своем дворце с почетным караулом. Затем президенты проведут дипломатическую встречу, за которой последует обед для двух пар.



Герцоги планируют встретиться с членами еврейской общины Азербайджана. Ожидается, что в аэропорту их встретят 30 детей из школы Хабад в Баку, которые будут махать флагами Израиля и Азербайджана.



