



Герцог наградил 120 отличившихся бойцов ЦАХАЛа

Президент Израиля Ицхак Герцог наградил 120 военнослужащих ЦАХАЛа почетными грамотами.



Церемония по случаю Дня независимости состоялась в его резиденции в Иерусалиме 23 апреля.



На мероприятии также присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и начальник генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



"Израиль - сильная страна. За 75 лет надежд и возрождения мы добились невероятных достижений. Нам бы не удалось этого сделать, если бы мы не работали все вместе. Накануне создания государства Давид Бен-Гурион описывал состояние общества как раздробленного, и разделенного. Провозглашение независимости стало чудом, поскольку были разрушены все преграды и барьеры", - сказад Герцог.



Он похвалил 120 военнослужащих, получивших грамоты, за то, что они являются примерами гордости, возрождения и надежды.



"Вы - прекрасное воплощение всего лучшего, чем может гордиться наш народ и наша страна - Израиль", - подчеркнул президент.





