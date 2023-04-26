Новости » Политика
Герцог наградил 120 отличившихся бойцов ЦАХАЛа | Фото: ЦАХАЛ
26.04.2023 16:33 Алина Груднева

Герцог наградил 120 отличившихся бойцов ЦАХАЛа

Президент Израиля Ицхак Герцог наградил 120 военнослужащих ЦАХАЛа почетными грамотами.

Церемония по случаю Дня независимости состоялась в его резиденции в Иерусалиме 23 апреля.

На мероприятии также присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и начальник генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

"Израиль - сильная страна. За 75 лет надежд и возрождения мы добились невероятных достижений. Нам бы не удалось этого сделать, если бы мы не работали все вместе. Накануне создания государства Давид Бен-Гурион описывал состояние общества как раздробленного, и разделенного. Провозглашение независимости стало чудом, поскольку были разрушены все преграды и барьеры", - сказад Герцог.

Он похвалил 120 военнослужащих, получивших грамоты, за то, что они являются примерами гордости, возрождения и надежды.

"Вы - прекрасное воплощение всего лучшего, чем может гордиться наш народ и наша страна - Израиль", - подчеркнул президент.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы