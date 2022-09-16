



Герцог надеется на продвижение вперед в нормализации отношений с Суданом

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил надежду на продвижение вперед в нормализации отношений с Суданом.



Об этом сообщает Times of Israel.



Герцог выступил на приеме, организованном ОАЭ по случаю двухлетней годовщины нормализации отношений с Израилем. Президент выразил оптимизм в отношении того, что с Суданом можно добиться прогресса, отметив "позитивные беседы", которые он провел с суданскими лидерами, свидетельствовавшие о "взаимном желании" улучшить отношения между странами.



На этом же мероприятии президент Израиля заявил о намерении посетить Бахрейн.