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Герцог надеется на продвижение вперед в нормализации отношений с Суданом
16.09.2022 10:45 Ольга Белозерова

Герцог надеется на продвижение вперед в нормализации отношений с Суданом

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил надежду на продвижение вперед в нормализации отношений с Суданом.

Об этом сообщает Times of Israel.

Герцог выступил на приеме, организованном ОАЭ по случаю двухлетней годовщины нормализации отношений с Израилем. Президент выразил оптимизм в отношении того, что с Суданом можно добиться прогресса, отметив "позитивные беседы", которые он провел с суданскими лидерами, свидетельствовавшие о "взаимном желании" улучшить отношения между странами.

На этом же мероприятии президент Израиля заявил о намерении посетить Бахрейн. 

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