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Герцог на церемонии в День памяти: жертвы террора расплачиваются за нашу свободу
25.04.2023 13:44 Алина Груднева

Герцог на церемонии в День памяти: жертвы террора расплачиваются за нашу свободу

Президент Израиля Ицхак Герцог почтил память жертв терактов на церемонии памяти в честь Дня памяти жертв террора на горе Герцля в Иерусалиме.

Он в очередной раз призвал отбросить все разногласия, чтобы почтить память погибших.

Герцог отдал дань уважения "чистым и незапятнанным, невиновным ни в каком преступлении".

Он также почтил тех, кто погиб в недавних терактах в Израиле.

"Эти и другие жертвы террора расплачиваются за нашу суверенную свободу здесь, на нашей родине", - добавил президент.

 

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