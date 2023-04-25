



Герцог на церемонии в День памяти: жертвы террора расплачиваются за нашу свободу

Президент Израиля Ицхак Герцог почтил память жертв терактов на церемонии памяти в честь Дня памяти жертв террора на горе Герцля в Иерусалиме.



Он в очередной раз призвал отбросить все разногласия, чтобы почтить память погибших.



Герцог отдал дань уважения "чистым и незапятнанным, невиновным ни в каком преступлении".



Он также почтил тех, кто погиб в недавних терактах в Израиле.



"Эти и другие жертвы террора расплачиваются за нашу суверенную свободу здесь, на нашей родине", - добавил президент.



