Герцог на церемонии в День памяти: жертвы террора расплачиваются за нашу свободу
Президент Израиля Ицхак Герцог почтил память жертв терактов на церемонии памяти в честь Дня памяти жертв террора на горе Герцля в Иерусалиме.
Он в очередной раз призвал отбросить все разногласия, чтобы почтить память погибших.
Герцог отдал дань уважения "чистым и незапятнанным, невиновным ни в каком преступлении".
Он также почтил тех, кто погиб в недавних терактах в Израиле.
"Эти и другие жертвы террора расплачиваются за нашу суверенную свободу здесь, на нашей родине", - добавил президент.