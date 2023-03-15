



Герцог: кризис дает отличную конституционную возможность

Президент Ицхак Герцог верит в то, что нынешний кризис является отличной возможностью написать конституцию.



Такое заявление он сделал, представляя свой "народный план" относительно компромисса по правовой реформе.



Он подчеркнул, что большинство израильтян хотят справедливости и мира в своей стране, а также сбалансированную схему, которая раз и навсегда урегулирует отношения между органами власти.



"Большинство израильских граждан хотят широкого консенсуса. Большинство хотят жить в безопасности. Схема, которую я представляю сегодня, — это золотой путь. Как я уже говорил, если выиграет только одна сторона - проиграет Государство Израиль. В этой схеме нет ни победившей, ни проигравшей стороны. Это набросок, посвященный победе граждан Израиля", - добавил он.



По словам президента, Израиль в настоящее время переживает исторический кризис, который можно рассматривать как возможность.



"Я действительно всем сердцем верю, что сегодня мы также сталкиваемся с крупной исторической возможностью. Мы находимся на перепутье исторического кризиса, определяющего конституционный момент", - сказал он.

