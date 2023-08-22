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Герцог: каждый представитель арабского сектора живет в постоянном ужасе
22.08.2023 21:45 Алина Груднева

Герцог: каждый представитель арабского сектора живет в постоянном ужасе

Президент Ицхак Герцог прокомментировал рост уровня насилия в арабском секторе.

Соответствующий комментарий он предоставил после того, как в Абу-Санан были расстреляны четыре человека.

"Каждый представитель арабского сектора живет в ужасном страхе, переживает горе и глубочайшую тревогу", - сказал он.

Герцог назвал рост уровня преступности в арабском секторе чрезвычайной ситуацией.

"Она требует от государства решительных мер по искоренению преступности и насилия и по предотвращению дальнейших человеческих жертв. Мои соболезнования скорбящим семьям", - добавил он.

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