



Герцог: Израиль переживает чрезвычайно опасный конституционный кризис

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал обсуждаемый компромиссный план в отношении правовой реформы.



"Мы живем в дни переоценки ценностей, и каждый должен тщательно подумать о последствиях наших действий. Я снова призываю все стороны проявить ответственность, посмотреть реальности в глаза и сделать все возможное для достижения широкого консенсуса", - отметил Герцог.



По словам президента, уже почти девять месяцев государство находится в разгаре острого конституционного и социального кризиса, который "чрезвычайно опасно" расшатывает экономику и сферу безопасности.



"Я уже говорил и повторю вновь: невозможно решить вопрос без переговоров и проявления уважения друг к другу. Мы должны понимать, что если одна сторона победит, а другая сдастся – мы все проиграем. Пришло время протянуть руку помощи. Подавляющее большинство граждан желает положить конец этому кризису, снять эти дебаты с повестки дня и начать совместную работу над действительно важными вещами", - добавил он.