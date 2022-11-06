



Герцог: "Израиль не был разрушен"

Выступая на церемонии в память об Ицхаке Рабине, президент Израиля Ицхак Герцог обратился к "правому" блоку, который возглавляет Биньямин Нетаниягу, и призвал его с уважением относиться к уходящей коалиции.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Обнимите своих братьев и сестер с другой стороны. Будьте внимательны к их нуждам, их боли, их мечтам. Помните: выборы в Израиле - это не игра с нулевой суммой. Не бойтесь идти на компромисс… чтобы предотвратить раскол между нами", - скзаал Герцог.



После этого израильский президент обратился к сторонникам последнего правительства, евреям за границей и другим, обеспокоенным вероятной новой коалицией во главе с Нетаниягу.



"Страна не закончилась и не была разрушена. Демократическое решение должно уважаться. Мы все привержены судьбе Государства Израиль. Мы все привержены его основным чертам как еврейского и демократического государства, поддержанию верховенства закона и прав человека и гражданина, уважению всех групп меньшинств", - сказал он.