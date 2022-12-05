



Герцог: "Израиль и ОАЭ ведут регион к новым космическим рубежам"

Президент Израиля Ицхак Герцог сделал заявление по прибытию в ОАЭ, где он должен принять участие в мероприятии Abu Dhabi Space Debate.



Герцог отметил, что сотрудничество Израиля и Эмиратов вывело две страны на передовые позиции в освоении космоса.



"Наши две страны смело ведут наш регион к новым космическим рубежам и оставляют свой след в истории.Мы должны работать вместе, чтобы использовать возможности передовых космических технологий для решения климатического кризиса на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Наше сотрудничество может превратить наш прекрасный регион в глобальный центр климатических решений", - сказал он.



В качестве примера успешного сотрудничества президент Израиля привел совместный израильско-эмиратский исследовательский проект по анализу данных со спутника Венеры для лучшего понимания окружающей среды.