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Герцог: "Израиль и ОАЭ ведут регион к новым космическим рубежам"
05.12.2022 18:13 Ольга Белозерова

Герцог: "Израиль и ОАЭ ведут регион к новым космическим рубежам"

Президент Израиля Ицхак Герцог сделал заявление по прибытию в ОАЭ, где он должен принять участие в мероприятии Abu Dhabi Space Debate.

Герцог отметил, что сотрудничество Израиля и Эмиратов вывело две страны на передовые позиции в освоении космоса.

"Наши две страны смело ведут наш регион к новым космическим рубежам и оставляют свой след в истории.Мы должны работать вместе, чтобы использовать возможности передовых космических технологий для решения климатического кризиса на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Наше сотрудничество может превратить наш прекрасный регион в глобальный центр климатических решений", - сказал он.

В качестве примера успешного сотрудничества президент Израиля привел совместный израильско-эмиратский исследовательский проект по анализу данных со спутника Венеры для лучшего понимания окружающей среды. 

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