



Герцог: Израиль готовится к масштабной военной кампании против ХАМАСа

Израиль готовится к масштабной военной кампании против террористической организации ХАМАС в Газе.



Такое заявление во время брифинга сделал президент страны Ицхак Герцог.



"Эта трагедия коснулась почти каждого дома в Израиле. Это будет долгая и затяжная кампания против ХАМАСа", — сказал он, в очередной раз сравнив террористическую организацию с ИГИЛ.



Герцог показал фото с похищенными ХАМАСом детьми и младенцами. Он напомнил, что террористы вырезали целые семьи на юге, убили выживших в Холокосте.

