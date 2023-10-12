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Герцог: Израиль готовится к масштабной военной кампании против ХАМАСа
12.10.2023 11:35 Алина Груднева

Герцог: Израиль готовится к масштабной военной кампании против ХАМАСа

Израиль готовится к масштабной военной кампании против террористической организации ХАМАС в Газе.

Такое заявление во время брифинга сделал президент страны Ицхак Герцог.

"Эта трагедия коснулась почти каждого дома в Израиле. Это будет долгая и затяжная кампания против ХАМАСа", — сказал он, в очередной раз сравнив террористическую организацию с ИГИЛ.

Герцог показал фото с похищенными ХАМАСом детьми и младенцами. Он напомнил, что террористы вырезали целые семьи на юге, убили выживших в Холокосте.
 

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