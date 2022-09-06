



Герцог: Ирану нельзя обладать оружием массового уничтожения

Президент Израиля Ицхак Герцог 6 сентября выступил в Бундестаге.

Среди поднятых им тем была иранская ядерная угроза.

"Даже сейчас темные силы ненависти во главе с Ираном угрожают не только Израилю, и не только стабильности на Ближнем Востоке, но и самому мировому порядку. Здесь, на этом важном форуме в Берлине, я призываю твердо и настойчиво работать против Ирана и его планов по разработке ядерного оружия. Наличие оружия массового уничтожения у государства-члена ООН, которое ежедневно призывает к уничтожению другого государства-члена ООН, просто немыслимо. Угрозы и попытки уничтожить Израиль немыслимы", - сказал он.

По словам Герцога, государство, которое отрицает Холокост и угрожает праву Израиля на существование не имеет права подписывать сделки, которые только подстегнут его. Герцог подчеркнул, что Иран не имеет права на уступки.

"Международное сообщество должно стоять на правильной стороне истории, ставить четкие условия, вводить жесткие санкции, создавать непроницаемый буфер между Ираном и ядерным потенциалом. Государство Израиль будет защищать себя и всеми необходимыми средствами бороться с угрозами ему и его гражданам. Я призываю весь мир не сидеть сложа руки", - призвал президент.