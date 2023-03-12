



Герцог и Ротман провели трехчасовую встречу по судебной реформе

Президент Израиля Ицхак Герцог и депутат от религиозного сионизма Симха Ротман, председатель конституционной и законодательной комиссии, провели встречу в резиденции президента в Иерусалиме, длившуюся почти три часа.



В офисе Герцога говорят, что во время встречи президент "подтвердил свой призыв к необходимости формулировать как можно более широкие соглашения во имя Государства Израиль и его граждан".



Президент был одним из самых громких голосов, призывающих к компромиссному соглашению по спорному плану правительственной реформы судебной системы, в том числе в страстной речи на прошлой неделе, в которой он умолял коалицию приостановить изменения действующего законодательства.



Ротман сказал сегодня ранее, что он "совершенно не согласен" с речью Герцога, но что он по-прежнему открыт для того, чтобы выслушать его и встретиться с ним.

