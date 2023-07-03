



Герцог и Нетаниягу возглавят израильскую делегацию на конференции в Дубае

Израиль планирует направить делегацию численностью 1000 человек на ежегодную конференцию ООН по климату COP28 в этом году — крупнейшую на сегодняшний день — во главе с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, сообщает министерство иностранных дел.



Более 100 компаний, в том числе 30 стартапов, присоединятся к семи или восьми министрам, должностным лицам различных министерств, ученым, инвесторам, бизнесменам и экологическим группам на конференции, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубайском выставочном комплексе.



Страна намерена провести около 70 мероприятий — почти вдвое больше, чем во время прошлогоднего мероприятия COP27, которое проходило в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх.



Планируется, что Герцог и Нетаниягу примут участие в саммите лидеров, который пройдет с 1 по 2 декабря.



По словам министра иностранных дел Эли Коэна, каждый седьмой новый стартап сейчас занимается климатическими технологиями, и Израиль хочет поделиться своими знаниями с миром и использовать их для формирования региональных партнерских отношений.



Коэн выступил на открытии встречи в Министерстве иностранных дел в Иерусалиме, посвященной подготовке к COP28.



В нем приняли участие 250 человек из широкого круга секторов, связанных с климатом.



ОАЭ надеются привлечь 80 000 посетителей из 198 стран.



