



Герцог и Нетаниягу прокомментировали убийство солдат на границе с Египтом

Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал сегодняшний инцидент на границе с Египтом, в результате которого погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.



Герцог выразил соболезнования семьям убитых египетским полицейским.



"Нет слов, чтобы описать боль и потерю. Мы продолжим решительно защищать наши границы", - сказал президент.



В свою очередь, Нетаниягу отметил, что трагический инцидент на египетской границе является серьезным и экстраординарным и будет тщательно расследован.



"Я хочу похвалить наши силы, которые ликвидировали террориста", — подчеркнул он.

