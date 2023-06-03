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нетаниягу
03.06.2023 21:13 Алина Груднева

Герцог и Нетаниягу прокомментировали убийство солдат на границе с Египтом

Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал сегодняшний инцидент на границе с Египтом, в результате которого погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

Герцог выразил соболезнования семьям убитых египетским полицейским.

"Нет слов, чтобы описать боль и потерю. Мы продолжим решительно защищать наши границы", - сказал президент.

В свою очередь, Нетаниягу отметил, что трагический инцидент на египетской границе является серьезным и экстраординарным и будет тщательно расследован.

"Я хочу похвалить наши силы, которые ликвидировали террориста", — подчеркнул он.
 

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