



Герцог и Элькин посетили Музей еврейского воина Второй мировой войны в Латруне

Спустя много лет строительство Музея еврейского воина Второй мировой войны в Латруне близится к завершению. Официальное открытие музея планируется в начале 2023 года.

В рамках подготовки к открытию музея, сегодня (среда), музей посетил Президент Государства Ицхак Герцог вместе с министром строительства и министром Иерусалима и наследия, Зеэвом Элькиным, который координировал возведение музея от имени правительства. Музей назван именем покойного Хаима Герцога, шестого президента Израиля и отца нынешнего президента.

Музей, создание которого было одобрено правительством много лет назад, включает в себя большое количество экспонатов, посвященных памяти около полутора миллионов евреев, сражавшихся в армиях Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и других стран, воевавших против нацистов.

Музей построен, основываясь на хронологической истории Второй мировой войны, рассказывая историю армий и военных организаций с начала войны в сентябре 1939 г. и до ее окончания в конце 1945 г. Около 200000 евреев, воевавших в Красной Армии, пали в боях против фашистской Германии. Среди шести отделений музея, значительная часть будет посвящена полумиллиону евреев, воевавших в Красной Армии, и расскажет про их подвиги во время «Операции Барбаросса» - вторжения в Советский Союз, освобождения концлагерей и многое другое.

Кроме того, в Музее будут представлены истории героизма полмиллиона еврейских солдат, сражавшихся в армии США, истории партизан и подпольщиков, события восстаний в гетто и концлагерях. Также в Музее будут созданы учебные центры, информационный центр, исследовательский центр, архив и многое другое.

На строительство Музея было выделено 38 миллионов шекелей, из которых 22 миллиона шекелей Министерством Иерусалима и наследия во главе с министром Зеэвом Элькиным. Остальные средства выделили: ассоциация «Яд Хаим Герцог» и семья Герцог; ассоциация еврейских бойцов во Второй мировой войне, возглавляемая генералом Хаимом Эрезом и бригадным генералом Цви Кен-Тором.

Уникальность музея заключается в его интерактивном подходе к подаче информации. Были воссозданы большие фрагменты исторических сражений, а в широкомасштабной постановке в центре внимания оказались известные еврейские бойцы, такие как покойный Хаим Герцог, воевавший в британской армии, бригадный генерал и партизан Ицхак (Толька) Арад, служивший в литовском подполье, и штурман Полина Гельман, разбомбившая сотни объектов фашистской Германии.

В рабочей встречи, которая состоялась с Президентом Ицхаком Герцогом, приняли участие министр строительства, Иерусалима и наследия, Зеэв Элькин, гендиректор министерства Иерусалима и наследия Натанель Изак, гендиректор Ассоциации еврейских воинов, бригадный генерал Цвика Кен Тор и профессиональные команды.

Министр строительства, Иерусалима и наследия Зеэв Элькин: «Я благодарю Президента государства за этот визит и совместную работу по завершению этого важного проекта. С тех пор как я вступил в должность министра Иерусалима и наследия, я сделал все возможное, чтобы сдвинуть этот проект с мертвой точки, который в течение многих лет был заморожен. Я добился необходимого финансирования от правительства и довел создание музея до успешного завершения. Как внук двух участников Второй мировой войны, я горжусь тем, что мы справились с этой важной задачей и музей скоро распахнет свои двери. Память о героизме еврейских бойцов, проявленном во Второй мировой войне против фашистского чудовища, должна быть передана будущим поколениям и быть одной из самых важных страниц истории нашей страны».