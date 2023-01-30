



Герцог и Блинкен обсудили судебную реформу

Президент Израиля Ицхак Герцог и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили общественные разногласия по вопросу судебной реформы, которую предлагает новое правительство.



Как сообщает Times of Israel, Герцог сказал, что он "сильно привержен" решению проблемы или, по крайней мере, помощи сторонам в цивилизованном обсуждении проблемы.



"Это вопрос, который требует широкого консенсуса, и его обсуждают многие демократические государства. Мы живая демократия", - сказал Герцог, подчеркнув, что он горд тем, что израильтяне выражают свое мнение.



Президент отметил: "Но, в конце концов, мы должны решать наши проблемы мирным путем, внутри страны, как и должны делать общества и нации, и именно это является моей главной задачей в эти дни".



Госсекретарь США похвалил "ясность голоса" Герцога, "когда речь идет о работе по снижению напряженности здесь, между сообществами", а также "четкость его голоса, когда речь идет о поиске хорошего пути вперед, который позволяет достичь консенсуса по вопросу о судебной реформе".