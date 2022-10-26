



Герцог и Байден встретились в Белом Доме: "Отношения - выше разногласий"

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в Белом Доме с американским коллегой Джо Байденом.

"Вы настоящий друг Израиля. Соединенные Штаты — наш самый близкий и самый сильный исторический союзник", — сказал Герцог.

Он добавил, что отношения между Израилем и США должны оставаться выше политики, в преддверии выборов в обеих странах.

"У нас выборы в Израиле, а у вас промежуточные выборы в США. Но ясно одно, и я думаю, что этот визит лучше всего олицетворяет это: наша дружба, наша крепкая связь выходит за пределы всех политических разногласий, мнений и партий", — отметил он.

По его словам, в ходе встречи поднят иранский вопрос.

"Сегодня иранский режим подавляет тысячи иранских граждан, мужчин и женщин, и это пример того, как работает Иран, стремящийся к получению ядерного оружия и поставляющий смертоносное оружие, которое убивает невинных граждан Украины", — подчеркнул Герцог.

Он поблагодарил коллегу за помощь в заключении сделки о демаркации морской границы с Ливаном, подписание которой должно состояться завтра.

"Завтра Израиль и Ливан собираются подписать соглашение об установлении постоянной морской границы", — отметил в ответ Байден.

По словам американского лидера, для заключения сделки Израилю потребовалось мужество.

"Я думаю, что это исторический прорыв — вам потребовалось много мужества, чтобы сделать шаг вперед. Я думаю, что для этого потребовались принцип и настойчивая дипломатия", — добавил Байден.

Президент США похвалил правительство Израиля и Герцога. Он считает, что соглашение будет выгодно как Еврейскому Государству, так и Ливану.