



Герцог доволен массовым бойкотом антисемита Канье Уэста

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал массовый "бойкот" рэпера Канье Уэста за антисемитизм.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Мы все обеспокоены антисемитизмом во всем мире и, конечно же, антисемитизмом в США и повсюду", - сказал он.

По словам Герцога, во время встречи его коллега Джо Байден подтвердил приверженность борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией любыми возможными средствами.

"К сожалению, история учит нас, что обычно все начинается с ненависти к евреям, с обвинения евреев, с ужасной риторики… и поэтому я объективно чрезвычайно доволен как израильтянин, как еврей, как человек. Я рад видеть эту реакцию на комментарии Канье Уэста", - отпетил он.