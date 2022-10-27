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Герцог доволен массовым бойкотом антисемита Канье Уэста
27.10.2022 07:49 Алина Груднева

Герцог доволен массовым бойкотом антисемита Канье Уэста

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал массовый "бойкот" рэпера Канье Уэста за антисемитизм.

 
Об этом он сказал в интервью CNN.
 
"Мы все обеспокоены антисемитизмом во всем мире и, конечно же, антисемитизмом в США и повсюду", - сказал он.
 
По словам Герцога, во время встречи его коллега Джо Байден подтвердил приверженность борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией любыми возможными средствами.
 
"К сожалению, история учит нас, что обычно все начинается с ненависти к евреям, с обвинения евреев, с ужасной риторики… и поэтому я объективно чрезвычайно доволен как израильтянин, как еврей, как человек. Я рад видеть эту реакцию на комментарии Канье Уэста", - отпетил он.

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