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Герцог - депутату "Хадаш-Таал": "Вы поддерживали террористов, это неприемлемо"
11.11.2022 10:43 Ольга Белозерова

Герцог - депутату "Хадаш-Таал": "Вы поддерживали террористов, это неприемлемо"

Президент Ицхак Херцог раскритиковал депутата от "Хадаш-Таал" Аиду Тума-Сулейман, потому что она поддерживала террористов. 

Герцог сделал заявление во время встречи, на которой политическая партия представляла свои рекомендации на пост премьер-министра.

 
"Вы опубликовали заявления, которые поддерживали преступных террористов, против которых мы и ЦАХАЛ боремся", - сказал президент.
 
Герцог подчеркнул: "И вы знаете, что это было в разгар избирательной кампании, вы поддерживали терроризм, и это неприемлемо для израильской общественности".

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