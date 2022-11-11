



Герцог - депутату "Хадаш-Таал": "Вы поддерживали террористов, это неприемлемо"

Президент Ицхак Херцог раскритиковал депутата от "Хадаш-Таал" Аиду Тума-Сулейман, потому что она поддерживала террористов.



Герцог сделал заявление во время встречи, на которой политическая партия представляла свои рекомендации на пост премьер-министра.

"Вы опубликовали заявления, которые поддерживали преступных террористов, против которых мы и ЦАХАЛ боремся", - сказал президент.



Герцог подчеркнул: "И вы знаете, что это было в разгар избирательной кампании, вы поддерживали терроризм, и это неприемлемо для израильской общественности".