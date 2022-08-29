



Герцог: действия Ирана не должны остаться безнаказанными

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал все правительства безоговорочно выступить против ядерной программы Ирана.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Швейцарии.

"Я призываю все правительства и, конечно же, правительство Швейцарии, безоговорочно выступить против иранской ядерной программы", - сказал Герцог.

Он отметил, что ядерная программа Ирана дестабилизирует ситуацию в регионе.

"Поведение Ирана не должно остаться без ответа. Нельзя допустить, чтобы действия Ирана остались безнаказанными. И самое главное, нельзя допускать, чтобы такая страна обладала ядерным потенциалом. Необходимо сделать все, чтобы предотвратить появление таких возможностей у Ирана", - подчеркнул он.