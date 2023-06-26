



Герцог: агрессивные высказывания закончатся кровопролитием

Президент Ицхак Герцог осудил "мстительные" нападения израильских поселенцев на палестинцев в Иудее и Самарии после теракта в Эли, а также рост агрессивных высказываний в израильском обществе, выступая в понедельник днем на церемонии награждения ШАБАК.



"Я отметил значительный рост агрессивных высказываний в израильской общественной жизни после окончания переговоров в доме президента", - начал он, добавив, что "опасается, что эта агрессия перерастет в физическое насилие, которое может привести к кровопролитию".



Позже в своей речи президент осудил как теракт в Эли, заявив, что это был акт "жестокого терроризма, который унес наши любимые жертвы", так и насилие и беспорядки поселенцев, которые он назвал "жестокими, грубыми и необузданными".

