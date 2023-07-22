



Герци Халеви: отказ от службы начнет влиять на боеспособность в течение 48 часов



Протест против реформ продолжает разлагать армию. Вечером 22 июля состоится пресс-конференция, на которой, как ожидается, еще тысячи резервистов из всех армейских частей заявят о своем отказе от службы в резерве. Речь идет о десяти тысячах военнослужащих, которые присоединяются к призыву более тысячи военнослужащих ВВС.



Эти события имеют повлекли за собой серьезные последствия: 12-й канал публикует сообщение о том, что начальник Генерального штаба выступил с необычным предупреждением на политическом уровне, согласно которому если закон об ограничении разумности в правоприменительной практике БАГАЦа пройдет - в течение 48 часов будет нанесен реальный ущерб боеспособности армии. В течение последних нескольких дней это ежедневно доводится до сведения лиц, принимающих решения.



Кроме того, не было выполнено требование глав силовых структур созвать кабинет министров - для обсуждения последствий сложившейся ситуации и того, как ее воспринимают враги Израиля.



В то же время в армии ВВС “предпринимаются усилия по сдерживанию”, в надежде сохранить боеспособность. Есть опасение, что число людей, присоединившихся к призыву отказаться от службы, будет только расти.