Герци Халеви: из-за отказников ЦАХАЛ не сможет выполнять поставленные задачи

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви предупредил руководителей страны о том, что армия находится на грани сокращения масштабов некоторых операций из-за большого числа резервистов, отказывающихся выходить на службу в знак протеста против реформы системы правосудия, сообщила в пятницу газета The New York Times.



В сообщении приводятся слова трех израильских высокопоставленных представителей , которые говорили на условиях анонимности и не рассказали подробностей о предупреждении Халеви.



Высшее командование ЦАХАЛа также обеспокоено тем, что протесты против попыток правительства ограничить власть БАГАЦа могут распространиться от резервистов к солдатам, проходящим срочную службу, сообщили газете два чиновника.



Пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаниягу отрицает, что Халеви или другие лица уведомляли премьера о том, что протесты представляют такую угрозу для оперативного потенциала ЦАХАЛа.



По имеющимся данным, в последние дни Халеви предупреждал руководителей, что реорганизация судебной системы ведет к глубокому и опасному расколу в армии, поскольку все большее число резервистов заявляют, что не будут служить в армии недемократической страны.



The Times также цитирует высокопоставленного чиновника оборонного ведомства, который сказал, что ШАБАК обнаружил рост попыток еврейских экстремистов совершить нападения на палестинцев.



Представитель оборонного ведомства сообщил газете, что противники Израиля - ХАМАС, Исламский джихад, Хизбалла и Иран - похоже, воодушевились внутренним кризисом в Израиле и даже усилили сотрудничество в надежде привести еврейское государство к краху на фоне массовых протестов против правительства.