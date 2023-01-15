



Глава Генштаба ВС РФ Герасимов создал "военный кабинет"



Российские СМИ сообщают о том, что начальник Генштаба ВС РФ. В Герасимов создал “военный кабинет” для управления военным комплексом в условиях вторжения в ТВ.



Структура военного кабинета начала действовать с 15 декабря прошлого года. Все военные и силовые структуры переведены в особый режим работы. Основным структурным институтом становится Генштаб, который получил мандат мобилизации всех ресурсов.



Сейчас отрабатывается технология управленческой слаженности, которая должна завершиться к февралю. Основная задача новой модели управления - военного кабинета - организация широкого наступления на украинском фронте и достижение значимого результата с качественным изменением военно-политической ситуации в пользу России.