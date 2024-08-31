



Геостратег Дмитрий Медведев понял, зачем Украине Донбасс

То есть, то, что это в принципе украинская территория - это дело сто пятьдесят пятое. Главное не в этом. Открываем телеграм-канал Медведева и читаем:



"Почему киевские неонацисты так стремятся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? Почему их отчаянно поддерживают в этом все бешеные животные, которые сегодня охраняют западный мир: от полудохлого пса Байдена до никчемных гомункулов, стоящих у вонючего корыта в так называемой Прибалтике? Причина банальна: нужны деньги. Бабло - или лавэ, другими словами. И прокравшейся до основания преступной клике Зеленского, которая привела экономику умирающей страны к катастрофе, но которой нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни, и самим спонсорам, паразитирующим на разлагающемся теле Украины".



Этот мужчина хоть иногда попадает в профилакторий? Ну, прокапаться там, прийти в себя?...



Обратите внимание на словарный запас человека, который представлял когда-то Россию в качестве президента, вообще на то, что он себе позволяет.

