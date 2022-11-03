



Генштаб: Россия активно готовится к наступлению из Беларуси

Российские войска могут сформировать группировку для наступления со стороны Беларуси не раньше, чем через 2-3 месяца. Поэтому в ближайшие недели этого не ожидается. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



Так, на вопрос журналиста, если сохранится нынешняя динамика переброски войск РФ, то через несколько недель там появится группировка, которая гипотетически может угрожать во время повторного наступления на Украину, он ответил, что в ближайшие недели этого не ожидается.



"Что касается перемещения подразделений Вооруженных сил РФ, в первую очередь в настоящее время осуществляется перемещение военнослужащих преимущественно укомплектованных за счет мобилизованных", - рассказал Громов.



Он пояснил, что для готовности группировки необходимо провести подготовку военнослужащих, провести их слаживание в составе подразделений и спланировать и определить какие-то задачи.



"В течение ближайших недель это (готовность к повторному нападению - ред.) не ожидается. Мы рассчитываем, что это может быть не раньше, чем через 2-3 месяца", - предполагает Громов.



Также Громов сообщил, что совместное развертывание войск РФ и Беларуси направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга. Однако в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины.



При этом он отметил, что хотя Россия и продолжает перебрасывать силы в Беларусь, ситуация остается контролируемой, и сейчас на боевые действия в Украине это никак не влияет.